Люди несут цветы на Серафимовское кладбище Петербурга. Среди них человек в камуфляже и с нашивкой ЧВК Вагнера. 29 августа 2023 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

В Петербурге, предположительно, идет подготовка к похоронам основателя Евгения Пригожина и командира вагнеровцев Дмитрия Уткина. Они, как считается, погибли при частного самолета Пригожина 23 августа.

На Северном кладбище города простились с еще одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина , сообщили «Фонтанка» и «Бумага». На церемонии не было чиновников и сотрудников полиции, а человек в штатском запрещал снимать похороны.

По данным «Фонтанки», Пригожина и Уткина точно похоронят в Петербурге, но когда и где — неизвестно. Об этом, пишет издание, даже не знают в администрации и полиции города. «Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованные на подписке [о неразглашении]», — сказал источник журналистов в Смольном.

Кремль также не располагает конкретной информацией о похоронах Пригожина. «Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не поедет на похороны Пригожина.

При этом Пригожина обязаны похоронить с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России. На церемонии должен быть эскорт из взвода солдат, военный караул и оркестр, а также салют холостыми патронами.

В то же время еще накануне признаки подготовки похорон были замечены на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах. Так, 28 августа на Серафимовском кладбище, где находятся могилы многих заслуженных солдат и офицеров Минобороны, а также родителей президента РФ Владимира Путина, установили рамки металлодетекторов. Утром 29 августа у ворот Серафимовского кладбища заметили сотрудников полиции. Позже полиция и люди в камуфляже приехали и на Северное кладбище.

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», вход на Серафимовское кладбище был свободным, но полиция не пускала людей с камерами, организовала патрули и «проверяла каждую канаву». Сотрудники кладбища помыли асфальтовые дорожки. Подъезды к кладбищу перекрыли, на соседних улицах Приморского района образовались пробки.

Около 10:30 у ворот Серафимовского кладбища появился мужчина с нашивками ЧВК Вагнера на рукаве. После разговора с сотрудниками полиции он зашел на территорию, вскоре уехал и вернулся с цветами. Читатели «Фонтанки» сообщили, что после этого на кладбище перестали пускать людей.

На Северном кладбище утром заметили Mercedes Алены Можар, которую журналисты связывают с компаниями Пригожина. Около полудня там стали собираться люди, а также приехал автобус Росгвардии. Вскоре там начались похороны Чекалова. В свою очередь, на Серафимовское кладбище приехал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Возле Манежа кадетского корпуса на Университетской набережной журналисты также заметили кортеж, который может быть связан с похоронами погибших в авиакатастрофе. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что там проходит прощание с Пригожиным. Однако, когда, предположительно, похоронный кортеж отъехал от Манежа, корреспондент «Фонтанки» не нашел в здании никаких следов траурных мероприятий.

Где будут похоронены остальные погибшие при крушении бизнес-джета, неясно. Известно, что второго пилота, 29-летнего Рустама Каримова, похоронят в Перми, где он родился. Его жена сообщила, что не хочет видеть на похоронах посторонних.