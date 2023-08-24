Путин сказал, что знал Пригожина с начала 1990-х годов. По одной из версий, они познакомились по линии казино

Владимир Путин в Петербурге, 15 марта 1993 года Ambor / ullstein bild / Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что знал петербургского бизнесмена, основателя Евгения Пригожина «очень давно, с начала 90-х годов». Путин сказал об этом, комментируя самолета Пригожина в Тверской области. Как обратила внимание журналистка Фарида Рустамова, ранее об этом не было известно.

Слова Путина противоречат тому, что сообщалось об их знакомстве с Пригожиным раньше, и тому, что говорил об этом сам глава ЧВК Вагнера. По наиболее популярной версии (ее приписывают изданиям «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты»), Путин и Пригожин познакомились в начале 2000-х, когда Путин, заняв пост президента РФ, встречался с Жаком Шираком и Джорджем Бушем-младшим в петербургском ресторане New Island, который открыл Пригожин. Пригожин же в ходе встреч глав государств выполнял роль официанта.

Евгений Пригожин в апреле 2023 года в интервью изданию Defence Web заявил, что слухи о его знакомстве с президентом Путиным «очень, очень преувеличены». «Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи», — сказал Пригожин, добавив, что его знакомство с Путиным состоялось только, когда последний стал президентом.

При этом Пригожин допустил, что Путин мог посещать его рестораны в Петербурге, когда заместителем мэра — хотя тогда, по словам основателя ЧВК Вагнера, у него «не было интереса» разговаривать с Путиным.

Журналист-расследователь Андрей Захаров отметил, что, по одной из версий, которые выдвигались ранее, Путин и Пригожин познакомились в начале 90-х «по линии казино». Некоторые расследователи объясняли связь тем, что Пригожин работал в структурах владельца казино Михаила Мирилашвили, а Путин на посту вице-мэра отвечал за лицензирование казино, но, говорит Захаров, его источники это отрицали. «Но сегодня Путин сам подкинул нам задачку. Ну, или просто ошибся — бывает со всеми пожилыми людьми», — написал журналист в телеграме.

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