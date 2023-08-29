Путина не будет на похоронах Пригожина

Владимир Путин не поедет на похороны главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Присутствие президента не предусматривается», — заявил журналистам на брифинге 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Кремль не располагает конкретной информацией о похоронах Пригожина. «Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — сказал Песков.

23 августа в Тверской области разбился частный бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В результате крушения погибли десять человек: семеро пассажиров и трое членов экипажа самолета. В Росавиации заявили, что среди прочих на борту находился сам глава ЧВК Вагнера, а также командир наемников Дмитрий Уткин. 27 августа Следственный комитет объявил, что на основе молекулярно-генетической экспертизы установил личности всех погибших в авиакатастрофе и «они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

«Фонтанка» сообщала, что похороны Евгения Пригожина предположительно могут пройти 29 августа. Так, по данным издания, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге установили рамки металлодетекторов, что может быть связано с подготовкой к похоронам погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина.

Официальной информации о том, где и когда похоронят Пригожина и других погибших в катастрофе в Тверской области, до сих пор нет.

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