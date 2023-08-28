На Серафимовском кладбище в Петербурге, где находятся могилы родителей Путина, установили металлоискатели. Возможно, это подготовка к похоронам Пригожина

Перед центральными воротами Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге установили рамки металлодетекторов. Как пишет вечером 28 августа «Фонтанка», это может быть связано с подготовкой к похоронам погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина.

Издание отмечает, что пока неясно, кого именно из пассажиров бизнес-джета будут хоронить на Серафимовском кладбище, но утверждает, что это будут как минимум пять человек. Директор кладбища заявил, что рамки ставит администрация города и что он не в курсе, будут ли там похоронены Пригожин или другие пассажиры самолета. «[Пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков даже не знает, а вы меня спрашиваете», — сказал он.

На Серафимовском кладбище находятся могилы многих заслуженных солдат и офицеров Минобороны, а также могилы родителей президента России Владимира Путина.

Никакой официальной информации о том, где и когда похоронят Пригожина, на данный момент нет. «Фонтанка» утверждает, что «по состоянию на 28 августа» понятно лишь то, что сам бизнесмен, а также командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов будут похоронены в Санкт-Петербурге. Днем издание писало, что первоначально планировалось похоронить их на Серафимовском кладбище с почестями, однако затем стал рассматриваться вариант раздельных похорон: Пригожина, в частности, предполагалось похоронить на Северном кладбище. Такую же информацию публиковал со ссылкой на источники телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Фонтанка» отмечает, что к возможной церемонии действительно также готовят Богословское, Северное и Смоленское кладбища, однако там «столько очевидных приготовлений, как у Серафимовского, не замечено». При этом на Смоленском кладбище в ответ на вопрос «Бумаги» выразили удивление тем, что похороны планируются не в Москве. Представители Богословского кладбища заявили изданию, что документов на имя Евгения Пригожина к ним не поступало.

В Союзе похоронных организаций, в свою очередь, уверяют, что к похоронам не готовится ни одно из питерских кладбищ.

Днем 28 августа «Фонтанка» писала, что руководство городской полиции «обеспокоено безопасностью, перекрытием улиц и порядком при неизбежной церемонии похорон погибших». МВД готово дать дополнительные наряды и оперативников на кладбище, однако, по информации «Фонтанки», служба безопасности компании Пригожина «Конкорд» не идет на контакт с силовиками, ссылаясь на «засекреченные» команды из Москвы.

Похороны предположительно могут пройти уже 29 августа, утверждает «Фонтанка». При этом в своем дневном материале издание подчеркивало: «Когда что-то касается имени Пригожина, все меняется стремительно».

Фото на обложке: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA