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Александр Лукашенко на встрече с журналистами 25 августа впервые прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которое произошло двумя днями ранее в Тверской области. Лукашенко заявил, что предупреждал Пригожина — через президента РФ Владимира Путина — о подготовке покушения, и добавил, что никогда не обещал Пригожину «обеспечивать безопасность на чужой территории». Цитаты из ответов Лукашенко на вопросы журналистов опубликовало белорусское государственное агентство «Белта». «Медуза» публикует главные из них.

О подготовке покушения на Пригожина

Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль [Владимиру] Путину и [директору ФСБ Александру] Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина.

Далее белорусское агентство «Белта» не привело точной цитаты, но пересказало слова Лукашенко. Он заявил, что через некоторое время спросил Пригожина, получил ли тот информацию о подготовке покушения — и Пригожин якобы ответил, что Путин передал ему предупреждение.

О том, кто взорвал самолет Пригожина

Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина.

Но, что бы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалят на Путина. У нас система власти, что в Беларуси, что в России, такая: случилась какая-то пакость, кто виноват — Лукашенко виноват, зачем долго искать. Точно так и на него. Но я говорю: это грубая, мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин, кому-то он поручил, власть это сделала.

Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду расчету конкретному. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю.

О гарантиях безопасности Пригожину

Я не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?»

В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.» — «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите».

Говорю: «Если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность». И надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности.

При чем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было — обеспечивать безопасность на чужой территории.

После мятежа ЧВК Вагнера Лукашенко рассказывал, как разговаривал с Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин выражал опасение, что вагнеровцев «начнут мочить», если они прекратят свой «марш» на Москву. Как утверждает Лукашенко, далее последовал такой разговор: «Я говорю: „Не начнут. Я тебе гарантирую“. Я настоятельно попросил Бортникова этого не делать. Бортников сказал: „Я же не дурак, понимаю, что может быть“. И я сказал Пригожину: „Это — гарантия“ — „Что дальше?“ — „Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам“».

О том, что будет с ЧВК Вагнера в Беларуси

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек.

Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать.

А вот что о крушении самолета Пригожина говорил Путин

«Это был человек сложной судьбы. Талантливый человек» Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

А вот что о крушении самолета Пригожина говорил Путин

«Это был человек сложной судьбы. Талантливый человек» Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина