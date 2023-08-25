«Мне нужно больше золота» The Wall Street Journal рассказал о последних днях Евгения Пригожина. Он провел их в Африке

Стихийный мемориал Евгения Пригожина в Москве. 24 августа 2023 года Reuters / Scanpix / LETA

Евгений Пригожин провел последние дни до авиакатастрофы под Тверью в разъездах по Африке, планируя свое будущее после неудачного мятежа ЧВК Вагнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные о полетах и собственные источники среди наемников и африканских чиновников.

Структуры Пригожина ведут деятельность в десяти странах Африки как минимум с 2018 года. На континенте дислоцированы около пяти тысяч наемников ЧВК Вагнера. Компании бизнесмена предоставляют африканским лидерам услуги охраны, поставляют вооружения и ведут политическое консультирование в обмен на доступ к природным ресурсам и право добычи полезных ископаемых.

По словам западных и африканских чиновников, основную прибыль Пригожин получал от экспорта золота из Судана в Россию, а также алмазов и древесины из Центральноафриканской Республики в Объединенные Арабские Эмираты и Китай. The Financial Times оценивала доходы Пригожина от добычи природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока в размере 250 миллионов долларов.

После июньского «марша» наемников на Москву Кремль предписал Пригожину «уйти» в Беларусь. Там расположились некоторые подразделения ЧВК Вагнера, ранее воевавшие в Украине. Однако сам глава группировки отправился в Африку, чтобы восстанавливать и усиливать там собственное влияние. Свое последнее видеообращение Пригожин записал именно в Африке, заявив, что ЧВК Вагнера сделает Россию «еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной».

В это же время, пишет WSJ, Кремль начал устанавливать формальный контроль над разветвленной корпоративной сетью Пригожина, «чьи амбиции превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина». Министерство обороны РФ стало направлять в Африку делегации, чтобы информировать иностранные правительства о том, что отныне они будут вести дела напрямую с российским государством, а не с Пригожиным.

Предполагается, что этот контроль будет осуществлять ГРУ и генерал Андрей Аверьянов — в его подразделении служат Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они же Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля.

По словам источников WSJ, 18 августа частный самолет Пригожина приземлился в столице ЦАР Банги. Глава ЧВК провел встречу с президентом Фостен-Арканжем Туадера в его дворце, пытаясь убедить того продолжить сотрудничество. Пригожин заявил, что его неудавшееся восстание в России не помешает привлечь новых наемников и инвестиции для деловых партнеров в Центральной Африке.

Однако, утверждают собеседники издания, еще в конце июля Владимир Путин лично сказал Туадера во время саммита «Россия — Африка» в Петербурге, что пришло время дистанцироваться от Пригожина.

Глава ЧВК Вагнера пытался посетить форум в петербургском отеле Trezzini Palace, но, судя по всему, был проигнорирован африканскими лидерами и не смог сделать с ними совместных фотографий. На мероприятиях вместе с Путиным присутствовал Андрей Аверьянов.

19 августа в Банги к Пригожину из суданской провинции Дарфур на вертолете «Вагнера» прилетали пятеро командиров Сил быстрого реагирования — военизированной группировки, которая вместе с российскими наемниками ведет боевые действия против правительства Судана. Военные привезли главе ЧВК ящики с золотом в качестве оплаты за ранее поставленные ракеты класса «земля-воздух». Как утверждают источники WSJ, взглянув на ящики, Пригожин заявил: «Мне нужно больше золота».

После посещения ЦАР Пригожин сделал короткую остановку в столице Мали Бамако. Чем он там занимался, точно неизвестно.

В тот же день 22 августа в Ливии с визитом находилась делегация российских военных во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Их пригласил ливийский военачальник Халифа Хафтар, который ранее платил Пригожину за обеспечение безопасности нефтяных скважин в стране.

Именно с Евкуровым глава ЧВК проводил презрительные переговоры в захваченном штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону во время мятежа вагнеровцев.

Восстание Пригожина заставило ближайшее окружение Хафтара нервничать по поводу присутствия ЧВК Вагнера в Ливии, заявил журналистам управляющий директор консалтинговой фирмы в сфере безопасности Libya Desk Мохамед Эльярх. «Они чувствовали, что если они сделают это в России, они смогут сделать это и в Бенгази», — заявил он.

По данным собеседника, теперь в Ливии появится новая компания наемников, контролируемая офицерами российской разведки. Но бойцы в ней останутся те же самые — из ЧВК Вагнера.

Представитель ливийских служб безопасности рассказал WSJ, что Россия посылает сигнал о том, что теперь партнерство будет вестись на уровне двух армий. С его слов, Евкуров заявил Хафтару следующее: «Путин сказал мне, что Ливия очень важна для нас. Это первая страна „Вагнера“, которую мы посещаем».

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