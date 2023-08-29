В Санкт-Петербурге на Северном кладбище начались похороны соратника Евгения Пригожина Валерия Чекалова, погибшего при крушении самолета

На Северном кладбище Санкт-Петербурга началась церемония отпевания Валерия Чекалова, который погиб вместе с Евгением Пригожиным при крушении самолета основателя ЧВК Вагнера, пишут «Фонтанка» и «Новая газета Европа» со ссылкой на корреспондентом на месте.

Корреспондент «Север.Реалии» сообщил, что видео крест с именем Чекалова, который должны установить на могил, но снять его не позволил один из присутствующих на месте мужчин, который, не назвав своего имени, потребовал «уходить по-хорошему».

Валерий Чекалов возглавлял в Санкт-Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Через эти компании заключались как контракты с Минобороны РФ на поставки питания, так и нефтяные сделки в Сирии. Он был включен в украинские и в американские санкционные списки.

На другом кладбище Санкт-Петербурга — Серафимовском — 28 августа установили металлоискатели на входе и приняли другие повышенные меры безопасности. Предполагается, что там похоронят основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но официально эта информация пока не подтверждена.

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