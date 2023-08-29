Поселок Климово в Брянской области обстреляли из «Градов». Погибла 10-летняя девочка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничный поселок Климово попал под обстрел из реактивных систем залпового огня. Глава региона обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

По предварительной информации, несколько человек погибли, в том числе один ребенок, пострадали пять мирных жителей, в том числе дети. По данным телеграм-канала Mash, 10-летняя девочка погибла при попадании снаряда РСЗО «Град» по детской площадке.

По информации губернатора, из-за обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, разрушены жилые дома. В поселке нарушено энергоснабжение.

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