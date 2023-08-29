За первый год полномасштабной войны в Украине компании-подрядчики «Военторга», который является главным поставщиком бытовых услуг для Вооруженных сил РФ, увеличили свою прибыль в полтора раза по сравнению с 2021 годом. К такому выводу пришло издание «Верстка», проанализировавшее финансовую отчетность фирм, которые работают с Минобороны РФ в сферах услуг питания, стирки, мойки и пошива.

Всего в списке подрядчиков «Военторга» оказались 97 компаний. В 2021 году о доходах отчитывались 70 из этих подрядчиков, в 2022-м — только 58. Закон позволяет компаниям не публиковать данные о доходах и расходах, если в них, например, содержится государственная тайна.

По подсчетам «Верстки», в первый год войны эти 58 компаний в сумме заработали в полтора раза больше, чем все фирмы-подрядчики «Военторга» в 2021 году — 7,6 миллиарда рублей против 4,6 миллиарда рублей соответственно.

Самой затратной сферой для Минобороны остается обеспечение питания для военнослужащих. Ею занимаются 32 подрядчика — и как минимум контролировались главой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Действующие контракты с фирмами не были разорваны после мятежа ЧВК Вагнера и гибели Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа.

На питание российским военным в 2022 году из федерального бюджета могли потратить не менее 109 миллиардов рублей — такова суммарная выручка фирм, сотрудничающих с «Военторгом». Как пишет «Верстка», чистая прибыль компаний в первый год войны достигла почти пяти миллиардов рублей. В 2021-м она была вдвое меньше — 2,4 миллиарда рублей.

Наибольший доход за 2022 год среди компаний, предоставляющих армии услуги по стирке белья, получило ООО «Мастер Клининг» — 35,5 миллиона рублей. Одним из ее миноритарных владельцев является актер и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.

«Я не участвую в операционной деятельности компании, вообще не очень в курсе дел. Я не получаю никаких средств, ничего. На бумаге какие-то цифры стоят, но этим цифрам больше 15 лет. Когда-то это было вложением, у меня там совсем мизерные цифры, я даже не помню», — рассказал артист в комментарии «Верстке». На вопрос журналистов, планирует ли он продать свою долю в компании, Хазанов ответил: «Конечно, буду выходить. Если это такая токсичность, зачем мне это». По его словам, в компании его заверили, что никакой деятельности с «Военторгом» не ведут и контракт существует формально.

Всего за 2022 год выручка только половины подрядчиков «Военторга» по стирке белья составила более четырех миллиардов рублей.

Среди подрядчиков «Военторга» также значатся 15 юрлиц, занимающихся «помывкой личного состава». Выручка 11 из них, предоставивших отчеты за 2022 год, составила почти 332 миллиона рублей. Это на 18,5% выше, чем в 2021 и 2020 годах.

Также в списке подрядчиков «Военторга» указаны 43 компании, отвечающие за индивидуальный пошив и «поставку вещевого имущества». Из них только 14 продолжают отчитываться о доходах. Суммарно их выручка за два года выросла в полтора раза: в 2020-м она составляла 14,2 миллиарда рублей, в 2021-м — 16,4 миллиарда рублей, а в 2022-м — 20,9 миллиарда рублей.

Чистая прибыль 14 компаний за 2022 год составила 2,5 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей больше, чем прибыль за 2021 год 36 компаний, публиковавших тогда отчетность, подсчитала «Верстка».

Среди компаний, отчитавшихся о доходах в 2022 году, есть лишь одна дочка самого «Военторга» — «Военторг-Ритейл». Ее чистая прибыль составила почти 22 миллиарда рублей. В 2021-м компания получила убыток в размере 18,8 миллиарда рублей. Таким образом, выручка фирмы в год войны выросла практически в полтора раза и составила более 3 миллиарда рублей.

Акционерное общество «Военторг» в 2022 году о доходах не отчитывалось. В 2021 году его выручка составила 81,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — чуть больше трех миллионов рублей.

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