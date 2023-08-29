«Русская служба Би-би-си» обнаружила конфиденциальный указ Путина о награждении Пригожина

Журналисты «Русской службы Би-би-си» нашли конфиденциальный указ президента РФ Владимира Путина о награждении бизнесмена Евгения Пригожина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В июле были опубликованы фотографии, сделанные в ходе обыска в доме Пригожина, на одной из них был китель основателя ЧВК Вагнера с многочисленными наградами, включая звезду Героя России. Однако в открытых источниках есть указы лишь о награждении Пригожина двумя орденами и медалью, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2004 году и «За заслуги перед Отечеством» IV степени в мае 2014 года.

По российским законам, между ними Пригожин должен был получить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «Русская служба Би-би-си» обнаружила, что эту награду он получил в 2006 году конфиденциальным указом под номером 1199, который был подписан 30 октября 2006 года. Указ, не опубликованный на сайте Кремля, но доступный в других источниках, назывался «О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента».

«Название указа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управделами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых сотрудников, чтобы не писать для него отдельный указ», — сказал «Русской службы Би-би-си» управляющий партнер юридической фирмы «Марков и Мадаминов» Сергей Марков.

Все награжденные указом № 1199 получили награды за «большой вклад» в подготовку и проведение саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Пригожин, напоминает «Русская служба Би-би-си», тогда лично обслуживал Путина и его гостей во время ужина на даче Линдстрема рядом с Константиновским дворцом.

О присвоении Пригожину других государственных наград с кителя на фотографии информации обнаружить пока не удалось. Однако известно, что, например, медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» массово вручалась петербургским чиновникам и бизнесменам после празднования в мае 2003 года. Орден Александра Невского, по правилам награждения, Пригожин должен был получить раньше, чем «За заслуги перед Отечеством» IV степени — следовательно, указ мог быть подписан до конца мая 2014 года. Два ордена Мужества и орден «За военные заслуги», пишет «Русская служба Би-би-си» были вручены основателю ЧВК Вагнера, скорее всего, уже после 2014 года.

Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области вечером 23 августа. Сообщения о том, что на борту разбившегося самолета были Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, появились сразу же, но официального их гибель СК РФ подтвердил лишь 27 августа.

По неофициальным данным, похороны Пригожина могут состояться в ближайшее время в Петербурге, вероятно, 29 августа. Его, как предполагается, будут хоронить с воинскими почестями как Героя России. Такая церемония предусматривает, что во время похорон военные будут нести на подушечках ордена и медали покойного. Владимира Путина, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на похоронах Пригожина не будет.

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