Основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки заочно приговорили в России к 11 годам лишения свободы

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майклу Наки к 11 годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, сообщают «Осторожно, новости».

Обвинение просило для фигурантов дела наказание в виде 13 лет колонии общего режима каждому.

Дело в отношении Левиева и Наки завели из-за видео в ютьюбе, в котором они подводили итоги девятого дня полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Их обвиняют в распространении «фейков» о российской армии группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения», а также по мотивам политической ненависти (пункты «б», «в», «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Майкл Наки уехал из страны летом 2021 года, а Руслан Левиев — после начала войны. Оба объявлены в России «иностранными агентами», а Conflict Intelligence Team — «нежелательной организацией».

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