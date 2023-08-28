Гособвинение попросило приговорить основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 13 годам колонии. Их судят в России заочно

Сторона обвинения попросила назначить основателю Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву и журналисту Майклу Наки, которых заочно судят по делу о «фейках» про российскую армию, наказание в виде 13 лет колонии общего режима каждому.

Кроме того, сообщил корреспондент «Медиазоны» из Басманного суда, где рассматривается дело, гособвинение просит запретить Левиеву и Наки в течении пяти лет администрировать сайты.

Дело в отношении Левиева и Наки завели из-за видео в ютьюбе, в котором они подводили итоги девятого дня полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Их обвиняют в распространении «фейков» о российской армии группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения», а также по мотивам политической ненависти (пункты «б», «в», «д» части 2 статьи 207.3 УК).

И Левиев, и Наки находятся за пределами России. Наки уехал из страны летом 2021 года, а Левиев — после начала войны.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ объявила Conflict Intelligence Team, основанную Левиевым, «нежелательной организацией». Ранее и Левиев, и Наки были объявлены «иностранными агентами».

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