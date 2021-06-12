Ведущий и блогер Майкл Наки покинул Россию из-за политической ситуации в стране

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Радиоведущий и блогер Майкл Наки покинул Россию из-за политической ситуации в стране. Об этом Наки, ранее работавший, в числе прочего, на «Эхе Москвы», заявил «МБХ медиа».

Репрессии в отношении несогласных с политикой нынешней власти приобретают все более массовый и хаотичный характер. Обыскивают, задерживают, преследуют — журналистов, правозащитников, политиков и просто людей, которые позволяют себе критиковать нынешнюю вертикаль. Переход к открытой тактике государственного террора и запугивания случился после февраля.

«Точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля», по мнению Наки, стал арест Алексея Навального после его возвращения в Москву из Берлина в январе.

Наки сейчас находится в Грузии, где продолжает работать, «посвящая этому куда больше времени, чем в России».

«Вернусь, как только в Россию вернутся права, гарантированные Конституцией, а власть перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов. Увы, не уверен, что это произойдет скоро», — заявил он.

Майкл Наки несколько лет работал на «Эхо Москвы» и вел на этой радиостанции ряд программ. С 2019 года он ведет свой блог на ютьюбе и совместно с бывшим коллегой по радиостанции «Эхо Москвы» Александром Плющевым устраивает стримы, участниками которых были Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Олег Кашин, Екатерина Шульман и многие другие.

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