Бар в Киеве, 26 мая 2023 года Roman Pilipey / Getty Images

Владельцы баров в Украине исключают из меню продукцию , протестуя против того, что итальянская компания-производитель алкоголя продолжает работу в России, несмотря на полномасштабную войну.

Как пишет The Washington Post, в первую очередь под бойкот попал аперитив Aperol, на основе которого готовится популярный летний коктейль апероль спритц. Однако полностью отказаться от коктейлей, пользующихся стабильным спросом, бары не могут, поэтому стали готовить их из аперитивов других итальянских компаний.

Бармен Павел Лаврухин из хипстерского бара Squat 17B в центре Киева рассказал, что раньше у них была даже брендированная продукция Aperol, но с началом войны от нее избавились. Пока российские войска наступали на Киев, сотрудники Squat 17B жили прямо в баре и целыми днями изготавливали «коктейли Молотова», ожидая танков на улице. После освобождения Киевской области бар вновь открылся и теперь его руководство делает все возможное, чтобы приблизить победу — жертвуют средства ВСУ и бойкотируют бренды, которые все еще присутствуют в России. Они понимают, что их усилия невелики, но надеются, что другие бары в Европе последуют их примеру.

Слово «Апероль» из меню Squat 17B исчезло. Новый коктейль теперь переименовали в «Венецианский спритц» (Venice Spritz). За прошлый месяц в Squat 17B продали 110 переименованных спритцев, 370 негрони и 120 бульвардье — все без единой капли спиртного производства Campari. Вместо Aperol теперь в баре используют продукцию итальянской компании Luxardo.

В марте 2022 года компания Campari объявила, что ограничит бизнес в России до минимума, в том числе урежет рекламу и продвижение своей продукции на российском рынке, прекратит инвестиции, но продолжит продавать свою продукцию. «Наша позиция остается той же, которую мы публично заявляли с самого начала войны», — заявил журналистам представитель Campari Энрико Бочеди.

В Украине такие заявления воспринимают как банальность, поскольку для компании Россия осталась одним из основных рынков продаж Aperol, наряду с Италией, Германией, Францией и США. В 2022 году продажи группы в России и Украине составили около 3% от общего объема. В первом квартале 2023 года международные продажи Campari выросли почти на 20%.

Правительство Украины проводит жесткую санкционную политику, пытаясь перекрыть любое иностранное финансирование для России. Так, например, в августе 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию в список «международных спонсоров войны». В заявлении ведомства говорилось, что Bacardi продолжает поставлять в Россию продукцию на миллионы долларов, привлекать там новых сотрудников и платить налоги в бюджет РФ, тем самым поддерживая ее экономику и спонсируя агрессию против Украины. О санкциях в адрес Campari Group украинские власти не объявляли.

Соучредитель сети алкогольных магазинов в Киеве Goodwine Дмитрий Крымский считает, что единственной правильной позицией для западных компаний может быть только полный уход с российского рынка. По его словам, в 2021 году Goodwine продала продукции Campari на сумму более 338 тысяч долларов. После российского вторжения сеть принципиально прекратила сотрудничество с Campari и «активно работает над исключением» других брендов, связанных с Россией.

Любые компании, которые продолжают работать и платить налоги в России, «спонсируют войну», считает менеджер по маркетингу популярного киевского бара и ресторана Pure & Naive Дарья Андрющенко. После 24 февраля ресторан на некоторое время превратился в волонтерский центр, где местные жители сообща готовили еду для украинских военных, сражавшихся под Киевом. «Мы даже не думали об алкоголе и не делали никаких заказов», — говорит она. В конце весны 2022 года бар вновь открылся для работы, но руководство проконсультировалось с владельцами других заведений по поводу связей алкогольных компаний с Россией. Именно тогда менеджеры прекратили закупки у Campari и Bacardi. Pure & Naive перешли на аперитивы от итальянского компании Gamondi.

В киевском баре-пиццерии Champagnella до сих пор за барной стойкой стоит бутылка вермута Martini. «Это своего рода шутка, потому что она пустая и никто не сможет его заказать», — поясняет бармен Евгений Бабий. Его бар пытается заменить бренды, которые продолжают бизнес в России, но это довольно сложно, признает Бабий. «Честно говоря, мы не собираемся мешать этим компаниям зарабатывать деньги в России, если они этого хотят. Все компании, которые хотели уйти из России по моральным соображениям, уже ушли», — поясняет бармен.

По словам Ильи Петровского из киевского бара «Малевич», единственный продукт Bacardi, который пока остается у него на барной стойке, — это пряный ром Oakheart. Новых заказов у компании, после того как закончится эта бутылка, «Малевич» размещать не собирается. Бар также переименовал в своем меню коктейль «Белый русский». Теперь он называется «Мертвый русский», а вся выручка от его продаж идет ВСУ. «Будучи украинцем и находясь в стране в состоянии войны, я не хочу, чтобы я или бар, где я работаю, поддерживали эти бренды какими-либо деньгами», — говорит Петровский.

Тем не менее, в одном из соседних баров журналисты The Washington Post обнаружили в наличии и Aperol, и Martini, и Campari. Корреспондент попытался по-украински узнать у барменов, как они относятся к продаже такой продукции. Им ответила на русском менеджер бара: «Они не будут с вами разговаривать, потому что они всего лишь рабочая сила. Когда все закончится, мы разберемся с этим».

Читайте также

Лишь 8,5% компаний из стран ЕС и G7 продали свои «дочки» в России после начала войны, выяснили исследователи из Швейцарии Наиболее активно уходил американский и финский бизнес

Читайте также

Лишь 8,5% компаний из стран ЕС и G7 продали свои «дочки» в России после начала войны, выяснили исследователи из Швейцарии Наиболее активно уходил американский и финский бизнес