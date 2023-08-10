Украинские власти внесли компанию Bacardi в список «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны», сообщает пресс-служба ведомства.

«После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию на миллионы долларов и привлекать там новых сотрудников. Таким образом, Bacardi продолжает платить налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины», — говорится в пресс-релизе.

По данным НАЗК, российское подразделение компании «Бакарди Рус» c июня 2022 года импортировала в страну продукции на 169 миллионов долларов. При этом выручка компании в 2022 году выросла на 8,5 процента (до 32,6 миллиарда рублей), а чистая прибыль — до 4,7 миллиарда: это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 миллиарда рублей). Ведомство отмечает, что также компания заплатила более 1,2 миллиарда рублей налога в бюджет РФ.

Весной 2022 года компания объявила о прекращении поставок в Россию и инвестиций в рекламу, однако в конце июня 2023 года слова об остановке поставок исчезли из пресс-релиза компании, обратило внимание The Bell. В августе газета The Wall Street Journal сообщила, что компания Bacardi продолжает наращивать бизнес в России, а руководство ищет новых сотрудников в российское подразделение.

Компании Bacardi помимо одноименного рома принадлежат такие бренды, как водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewarʼs, William Lawsonʼs, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

После российского вторжения в Украину западные страны ограничили ввоз в Россию алкогольных напитков, а с российского рынка ушел ряд производителей и дистрибьюторов алкоголя, включая Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy.

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