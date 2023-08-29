В Подмосковье изменили правила полетов малой авиации на фоне атак беспилотников. Жители принимают самолеты за дроны и жалуются в экстренные службы

Аэродромы Подмосковья начали предоставлять информацию о полетах правоохранительным органам из-за того, что местные жители принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают о них в экстренные службы. Об этом РБК рассказали представители аэродромов.

О жалобах жителей рассказали в руководстве аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет». После жалоб полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов информацию о том, какие суда в это время были в воздухе.

«Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. <…> В последнее время уже напрямую звонят мне», — рассказал Виктор Лобковский, директор компании «Вектор Авиа», оператора аэродрома Нудоль. Теперь он заранее сообщает о вылетах местному отделению Единой дежурной диспетчерской службы.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский рассказал, что сотрудники полиции и ФСБ просили его опознать самолет, показывая видео, снятые местными жителями. Начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Козьмин сообщил о совещании с МВД, ФСБ и представителями структур, «которым поручено охранять небо». После этого клуб начал регулярно передавать информацию о полетах. Предупреждает полицию о полетах и аэродром Волосово.

На аэродромах Новинки и Северка отметили, что в их работе никаких изменений не произошло. В альянсе «Аэрохимфлот» заявили, что у членов объединения не возникло осложнений из-за «массового психоза вокруг беспилотников».

Кроме того, малая авиация столкнулась с другими ограничениями работы. Так, аэроклубу «Паралет» ограничили зону полетов, поскольку их суда отвлекали системы ПВО. Президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов сообщил, что наиболее серьезное влияние на полеты малой авиации в Московском регионе оказало глушение сигнала GPS.

Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. В мае дроны атаковали Кремль, в июле и августе беспилотники несколько раз падали на территории Москва-Сити, врезаясь в башни.

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