Война Пятьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 августа читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. Его подозревают в сборе сведений о «СВО» и мобилизации.
- Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино в Запорожской области.
- Российские войска нанесли удар по Полтавской области. Два человека погибли, пятеро пострадали.
- В Подмосковье возле Люберец сбит беспилотник.
- Минобороны РФ заявило о сбитых беспилотниках в Брянской области. По данным Baza, дроны атаковали военный аэродром.
В Петербурге задержали наемника ЧВК Вагнера, стрелявшего в воздух из-за гибели Пригожина
Как сообщают 47news и «Фонтанка», 27 августа после стрельбы в Ржевском лесопарке были задержаны три местных жителя: 25-летний Юрий Новиков и его знакомые 35 и 25 лет. Последний, по данным СМИ, праздновал свой день рождения.
При задержании полицейские забрали у Новикова автомат Калашникова, охолощенный пистолет Retay, а также патроны к ним. По данным 47news, задержанный «не выдержал личных переживаний» и открыл в лесопарке стрельбу из автомата в знак уважения к погибшему Евгению Пригожину.
В итоге знакомых Новикова отпустили. В его отношении, как предполагается, возбудят уголовное дело о хулиганстве и, возможно, о незаконном хранении оружия.
47news пишет, что в 2018 году суд приговорил Новикова к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину из колонии осужденный отправился на войну в рядах наемников ЧВК Вагнера, а летом 2022 года вернулся в Петербург и был помилован.
Следствие рассмотрит три версии столкновения двух самолетов ВСУ под Житомиром, сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
По ее словам, следствие квалифицировало происшествие по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Однако в ходе расследования авиакатастрофы будут рассматриваться версии о технической неисправности самолетов, ошибке пилотов и нарушениях при организации полетов.
Пока, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.
25 августа два учебно-боевых самолета L-39 во время выполнения боевого задания столкнулись в небе в Житомирской области. В Воздушных силах сообщили, что погибли три летчика ВСУ, в том числе пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Juice (Джус).
Около 11:30 у побережья аннексированного Крыма была сбита украинская крылатая ракета, заявили в Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что ракету сбили в воздухе над акваторией Черного моря.
Ранее глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщал, что на севере и западе Крыма были сбиты два украинских разведывательных беспилотника.
Один человек погиб в результате обстрела в Херсонской области
Как сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин, утром 28 августа российские войска обстреляли село Садовое.
«К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе. В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние — тяжелое», — рассказал Прокудин.
Российская компания «Логистикаспецтранс» подала в Арбитражный суд Москвы иск в отношении H&M, сообщают «Ведомости». Логистическая компания требует взыскать с бренда одежды убытки в размере 245,8 миллиона рублей за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса.
Представители истца заявили, что «Логистикаспецтранс», полагаясь на обещания H&M, купил 50 транспортных средств, отвечающих требованиям H&M и объему заявок, заключив соответствующие договоры лизинга. Компания также организовала автотранспортную базу в соответствии с требованиями бренда.
Однако в июле 2022 года, после российского вторжения в Украину, H&M Group объявила, что свернет бизнес в России. Истец считает, что это произошло вопреки обязательствам, которые шведская компания ранее приняла на себя.
В результате остановки продаж H&M в России объемы грузоперевозок существенно сократились, а «Логистикаспецтранс» вынужден нести расходы на транспорт, заявил «Ведомостям» Олег Мамонт, глава юридической компании a.t.Legal, которая представляет интересы истца в суде. Эти убытки, утверждает юрист, связаны с действиями H&M.
Последствия российского обстрела в Киевской области
В ночь на 27 августа российские военные нанесли ракетные удары по территориям Украины. ВСУ сбили все четыре запущенные ракеты. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в свою очередь сообщил, что обломки сбитых ракет повредили 10 жилых домов, две машины и ангар для хранения сельхозтехники в одном из районов, пострадали два человека.
В Минобороны РФ также сообщили о том, что над территорией Крыма были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.
В Крыму сбили два беспилотника
Российские силы ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника на севере и западе Крыма, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Других подробностей он не сообщил.
РИА Новости опубликовало еще одно видео взрыва беспилотника в подмосковных Люберцах. В свою очередь «База» выложила фотографии с места падения обломков дрона.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, беспилотник в районе Люберец был сбит в ночь на 28 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник летел по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
За минувшие сутки четыре района Белгородской области попали под обстрелы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. При этом, по его словам, ни в одном из населенных пунктов приграничных районов пострадавших и разрушений нет.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара.
Криптобиржа Binance официально сообщила об изменениях, касающихся доступа к торговле через P2P для пользователей из России.
«Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающими в России», — говорится в телеграм-канале биржи.
В свою очередь пользователи из России, проживающие за пределами РФ и верифицированные с предоставлением подтверждения адреса проживания, могут торговать на Binance P2P всеми другими фиатными валютами, кроме RUB, EUR, USD и UAH.
Пользователи из России сообщили об ограничениях операций через Binance P2P 25 августа. С чем связаны обновления, криптобиржа не уточнила.
- Жители России стали активно использовать P2P-сервисы Binance и других криптобирж вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году, когда из-за санкций обычные SWIFT-переводы стали затруднены.
- В рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России Binance в апреле 2022 года запретил россиянам иметь криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро (спустя год ограничение убрали). После принятия десятого пакета санкций ЕС в феврале 2023 года Binance запретил россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Ограничения не распространялись на граждан России, которые могут подтвердить, что проживают за рубежом.
В Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании «Аль-Джазира»
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Другие подробности она не уточнила.
Нападение на журналистку «Аль-Джазира» Ранию Дриди произошло в ночь на 25 августа в Петербурге. Дриди вышла в прямой эфир у здания бывшего «ЧВК Вагнер центра», когда неизвестный мужчина ворвался в кадр и потребовал, чтобы журналистка говорила по-русски. Затем он ударил ее по голове и сбежал.
Дриди забрали в больницу, где диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным «Фонтанки», по факту нападения на журналистку возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ, лишение свободы на срок до двух лет).
Рания Дриди — гражданка Палестины, корреспондент телекомпании «Аль-Джазира», которая освещает российское вторжение в Украину.
В политическом блоке администрации президента РФ определились с «конкурентами» Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст — среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.
Утром 28 августа российская авиация нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Разрушены два дачных дома, еще пять — повреждены. Загорелась хозяйственная постройка. Местные жители не пострадали.
По словам Лысака, под утро украинские военные сбили над Днепропетровской областью четыре крылатые ракеты.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 28 августа войска РФ нанесли удар по территориях Украины шестью ракетами. Четыре из них удалось сбить, одна попала в гражданское производственное предприятие в Полтавской области. В результате, по данным властей, погибли два человека, пять пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести.
По данным «База», в ночь на 28 августа украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Брянской области. По предварительной информации, всего было запущено три дрона, их сбили, утверждает издание. После падения обломков на территории аэродрома загорелась трава.
Власти региона и Минобороны РФ официально сообщали, что ночью в Брянской области был сбит один беспилотник самолетного типа. Он упал в поле в Трубчевском районе, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Ночью в Подмосковье и Брянской области сбили беспилотники
Над территорией Люберецкого района Московской области в ночь на 28 августа был сбит беспилотник самолетного типа, объявило Минобороны РФ. «Попытка киевского режима совершить террористическую атаку», говорится в заявлении военного ведомства, была пресечена около 04:30.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что беспилотник летел в сторону Москвы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Из-за беспилотника в Подмосковье в аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковском — вводились ограничения на прием и вылет рейсов. К 07:45 они были сняты.
Еще один беспилотник самолетного типа был сбит ночью над территорией Брянской области, отчиталось Минобороны РФ. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дрон сбили над Трубчевским районом, он упал в поле. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Два человека погибли в результате российского удара по Полтавской области
В ночь на 28 августа армия РФ нанесла удар по промышленному объекту на территории Полтавской области, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин. Два человека погибли, два пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести, разрушен производственный цех.
Спасатели разбирают завалы и ведут поиски людей, которые могут находиться под обломками, сообщил Лунин, не став уточнять другие подробности произошедшего.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ракетный удар был нанесен по маслобойне в поселке Гоголево, где люди работали в ночную смену. По его информации, два человека погибли, пятеро пострадали.
Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 28 августа российские войска нанесли удар по Украине ракетами морского и воздушного базирования. Две крылатые ракеты «Калибр» и две Х-59, запущенные с самолетов, удалось сбить, заявили украинские военные.
Всего российские военные выпустили шесть ракет: четыре «Калибра» и две Х-59. Одна из них попала в гражданское производственное предприятие в Полтавской области.
ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке по подозрению в сборе данных об «СВО» и мобилизации
Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов задержан в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе «специальной военной операции» и протестной активности россиян. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил Центр общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов за вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна и собирал информацию о ходе "СВО", мобилизации, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году».
Шонова обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ, лишение свободы на срок от трех до восьми лет). ФСБ планирует допросить Силлина и Бернстайна. Ии отправили повестки.
Ведомство распространило видео с допроса Шонова, в котором он утверждает, что должен был искать людей, лояльных США, которых они могли бы использовать для сбора информации. При каких обстоятельствах был записан ролик, неизвестно.
Минобороны Украины официально объявило об освобождении села Работино в Запорожской области
«У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино», — цитирует заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр «РБК-Украина».
По словам Маляр, украинские войска продвигаются юго-восточнее Работина и южнее Малой Токмачки.
Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на Ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт, появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки армия РФ нанесла 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершила 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 34 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки россиян в районах Новоегоровки (лиманское направление), Клещиевки (бахмутское направление) и Марьинки (марьинское направление).
- Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один удар по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийские системы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.