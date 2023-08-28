Война Пятьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

В Петербурге задержали наемника ЧВК Вагнера, стрелявшего в воздух из-за гибели Пригожина

Как сообщают 47news и «Фонтанка», 27 августа после стрельбы в Ржевском лесопарке были задержаны три местных жителя: 25-летний Юрий Новиков и его знакомые 35 и 25 лет. Последний, по данным СМИ, праздновал свой день рождения.

При задержании полицейские забрали у Новикова автомат Калашникова, охолощенный пистолет Retay, а также патроны к ним. По данным 47news, задержанный «не выдержал личных переживаний» и открыл в лесопарке стрельбу из автомата в знак уважения к погибшему Евгению Пригожину.

В итоге знакомых Новикова отпустили. В его отношении, как предполагается, возбудят уголовное дело о хулиганстве и, возможно, о незаконном хранении оружия.

47news пишет, что в 2018 году суд приговорил Новикова к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину из колонии осужденный отправился на войну в рядах наемников ЧВК Вагнера, а летом 2022 года вернулся в Петербург и был помилован.