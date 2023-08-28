На аннексированных территориях Украины в депутаты выдвинули домохозяек, серийных кандидатов (которые всегда проигрывали) и участников войны Главное из исследования «Важных историй» и CIT

Луганск. 16 августа 2023 года

ЦИК РФ опубликовал списки кандидатов от российских партий, которых выдвинули на парламентские выборы на аннексированных территориях Украины. Выборы намечены на 8-10 сентября. Опубликованные данные проанализировали журналисты издания «Важные истории» и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Всего, по подсчетам авторов исследования, на выборы в Запорожской и Херсонской областях, а также в аннексированных ДНР и ЛНР выдвинули 220 кандидатов.

На аннексированных территориях Запорожской и Херсонской областей 71% всех кандидатов — это местные жители. Больше всего местных жителей выдвигается от КПРФ (89%) и «Справедливой России» (85%). У «Единой России» и ЛДПР таких кандидатов около половины (55% и 57% соответственно). В то же время в ДНР и ЛНР «Единая Россия», напротив, сформировала свои списки в основном из местных кандидатов.

Как установили журналисты, четверть (27%) кандидатов от ЛДПР — это слабо связанные с политикой пенсионеры и домохозяйки. В КПРФ и «Справедливой России» таких почти половина — 48% и 54%. У «Единой России», как отмечается, таких кандидатов меньше всего — 3%.

В выборах участвуют политики федерального уровня (но неясно, будут ли они работать депутатами на аннексированных территориях в случае избрания). Так, ЛДПР поставила лидера партии, депутата Госдумы Леонида Слуцкого во главе своего списка во всех четырех регионах. Еще один депутат Госдумы Игорь Кастюкевич баллотируется от «Единой России» на выборах в Запорожской области. Как указывают «Важные истории», Кастюкевич причастен к вывозу детей из Украины.

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Также в выборах от «Единой России» участвуют два сотрудника Кремля, неизвестных широкой публике. Один из них — Олег Нестеров, попавший под санкции США из-за организации незаконного «референдума» о включении Запорожской области в состав РФ и курировавший «фильтрацию» жителей Мариуполя. «Справедливая Россия» выдвинула лишь одного политика федерального масштаба — депутата Госдумы Елену Драпеко — на выборах в ДНР.

На выборы также заявлены российские военные — участники в Украине, — и жители аннексированных территорий, обвиняемые украинскими властями в сотрудничестве с оккупационными властями.

ЛДПР, говорится в исследовании, выдвинула на выборы несколько серийных кандидатов, то есть тех, кто ранее уже баллотировался в других местах, но нигде не занял пост депутата. ЛДПР стала единственной партией, выдвинувшей кандидата с судимостью, он баллотируется в Запорожской области. Одного из кандидатов, врача-уролога из Энергодара Николая Рыжеченкова, выдвинули на выборы дважды — он есть в списках и КПРФ, и «Справедливой России». Кроме того, одной из особенностей этой выборной кампании стало то, что в списках кандидатов есть сразу несколько пар, находящихся в браке, или представители даже целых поколений семей.

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