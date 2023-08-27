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Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 августа читайте тут, фотографии этого дня смотрите здесь.

В Киевской области обломками сбитых ночью ракет повреждены 10 домов

Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Также повреждены два автомобиля и сельскохозяйственный ангар.

Два человека, по словам Кравченко, получили легкие травмы.

В ВМС Украины создали отдельную бригаду морских беспилотников

Как пишет «Русская служба Би-би-си», во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, президент Владимир Зеленский вручил боевое знамя 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ.

Ранее о существовании такого подразделения не сообщалось.

  • В последние недели ВСУ все чаще применяют морские дроны для нанесения ударов в акватории Черного моря. По оценкам украинского командования, российские военные сбивают до 70% беспилотников, однако в Киеве все равно оценивают их как эффективное оружие.

Основатель «Яндекса» Алексей Волож попросил ЕС снять с него санкции

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times. По данным издания, адвокаты Воложа обратились с соответствующей просьбой через несколько дней после того, как бизнесмен осудил войну.

Ожидается, что просьба Воложа будет рассмотрена в следующем месяце.

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ВСУ сообщили о четырех сбитых российских крылатых ракетах

Ракеты, говорится в сообщении Воздушного командования ВСУ, были запущены с пяти самолетов стратегической авиации, находившихся в этот момент в российском воздушном пространстве в районе города Энгельс в Саратовской области.

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Минобороны РФ, в свою очередь, официально заявило, что беспилотник был сбит средствами ПВО «над территорией Курской области».

Еще один дрон, по информации ведомства, сбит над Брянской областью.

В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, никто не пострадал, на некоторых этажах были выбиты стекла.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.