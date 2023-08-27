Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Основатель «Яндекса» Алексей Волож попросил ЕС снять с него санкции

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times. По данным издания, адвокаты Воложа обратились с соответствующей просьбой через несколько дней после того, как бизнесмен осудил войну.

Ожидается, что просьба Воложа будет рассмотрена в следующем месяце.