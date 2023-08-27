На заводе в оккупированном Бердянске начался сильный пожар
Источник: Иван Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории одного из предприятий в оккупированном Бердянске. В цеха загоревшегося завода, написал Федоров, накануне свозили военную технику. Возможные причины возгорания он никак не прокомментировал.
Как отмечает «Украинская правда», жители Бердянска не сообщали о взрывах или обстрелах города, после которых мог начаться пожар.
В свою очередь представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории. Площадь пожара около 150 квадратных метров, возгорание уже локализовано, утверждает Рогов.