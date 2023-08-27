На заводе в оккупированном Бердянске начался сильный пожар

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории одного из предприятий в оккупированном Бердянске. В цеха загоревшегося завода, написал Федоров, накануне свозили военную технику. Возможные причины возгорания он никак не прокомментировал.

Как отмечает «Украинская правда», жители Бердянска не сообщали о взрывах или обстрелах города, после которых мог начаться пожар.

В свою очередь представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории. Площадь пожара около 150 квадратных метров, возгорание уже локализовано, утверждает Рогов.

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Хроника войны. 27 августа

Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»