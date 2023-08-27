Воздушное командование ВСУ сообщило о четырех сбитых российских крылатых ракетах

Украинские военные сбили в ночь на 27 августа четыре крылатые ракеты, запущенные российскими войскам, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Ракеты, говорится в сообщении, были запущены с пяти самолетов стратегической авиации, находившихся в этот момент в российском воздушном пространстве в районе города Энгельс (Саратовской области).

Всего было зафиксировано до восьми воздушных целей, остальные были ложными, заявили представители командования Воздушных сил ВСУ, отметив, что «информации о попадании не поступало».

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в свою очередь сообщил, что обломки сбитых ракет повредили 10 жилых домов в одной из районов, пострадали два человека.

Хроника войны. 27 августа

Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 27 августа

Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»