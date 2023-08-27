В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом

В Курске в ночь на 27 августа в один из многоквартирных жилых домов на улице Карла Маркса врезался беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«На некоторых этажах выбиты стекла. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт в телеграме, добавив, что масштаб причиненного ущерба оценивается.

Власти региона, сообщил он, собираются помочь жителям в восстановлении испорченного имущества.

Также выбиты несколько окон в корпусе инженерного факультета Курского Государственного аграрного университета, рассказал глава области.

Власти Курской области регулярно сообщают о сбитых над регионом украинских беспилотниках, а также о дронах, врезавшихся в то или иное здание. Так, в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, пострадали пять человек.