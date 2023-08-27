Президент Украины заявил о возможности политического пути «демилитаризации России» в Крыму, когда ВСУ подойдут к границам полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как ВСУ выйдут к границам Крыма, можно будет говорить о политическом пути освобождения полуострова.

«Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма», — цитирует «РБК-Украина» заявление Зеленского, которое он сделал в интервью телеканалу «1+1».

Президент Украины пояснил, что, по его мнению, политический путь «демилитаризации России» в Крыму лучше, так в этом случае будет «меньше жертв».

Ранее представители властей Украины неоднократно заявляли, что будут добиваться полного освобождения территории страны, в том числе и аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

В марте 2022 года статус Крыма, в числе прочего, обсуждался на переговорах Украины и России, прошедших в Стамбуле. Тогда Украина предлагала в течение 15 лет проводить двусторонние консультации по статусу полуострова и на этот срок отказаться от использования вооруженных сил для решения конфликта. О переговорах по статусу Крыма в июне 2023 года напомнил Александр Лукашенко. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион».