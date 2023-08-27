Минобороны Великобритании: Россия и Украина ведут бои за «вышки Бойко» в Черном море

Британская военная разведка в ежедневном военном обзоре обращает внимание на бои между российскими и украинскими силами за так называемые — газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

Так, напоминают авторы сводки, российский самолет обстрелял украинский военный катер, находившийся возле одной из таких платформ. Ранее украинские силы несколько раз наносили удары по «вышкам Бойко», которые эксплуатирует компания «Черноморнефтегаз», подконтрольная властям аннексированного Крыма.

Платформы, отмечает британская разведка, можно использовать как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качеств передовых баз, что делает контроль над ними ценными не только с точки зрения добычи нефти и газа.

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