Минобороны РФ: Россия нанесла удар по военным объектам Украины в ответ на ракетный обстрел буровых вышек в Черном море

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Министерство обороны РФ сообщило, что Россия нанесла удар по военным объектам Украины в ответ на произошедшую накануне атаку буровых вышек. По утверждению ведомства, российские военные уничтожили в районе Одессы ангары, в которых находились беспилотные летательные аппараты «Байрактар-ТБ2». Также Минобороны утверждает, что были уничтожены два артиллерийских взвода и два зенитно-ракетных комплекса.

По версии ведомства, украинские военные нанесли удар по буровым платформам с помощью противокорабельных ракет и «Байрактара» после того, как провалилась их операция по захвату острова Змеиный.

Руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что Украина нанесла удар по буровым вышкам, поскольку они используются Россией в военных целях.

«На шельфе Черного моря находится примерно 15 объектов и на каждой из этих полутора десятков установок находятся российские военные. И на них установлено достаточно большое количество средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. То есть это военные объекты, которые контролируют украинский сектор Черного моря», — сказал эксперт в беседе с журналистом « ».

Власти Украины пока никак не прокомментировали заявления Минобороны РФ.

Во время войны невозможно оперативно проверит информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.

О ракетном ударе по буровым платформам 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, были поражены три платформы из-за чего на одной из них начался сильный пожар. В результате обстрела несколько человек пострадали, семеро пропали без вести.

В Украине эти буровые платформы известны как «вышки Бойко» — они были приобретены в Сингапуре при министре энергетики Юрии Бойко. Их эксплуатирует компания «Черноморнефтегаз», которую власти Крыма «национализировали» в 2014 году.

Крым снабжается газом по газопроводу, проложенному из Краснодарского края.

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