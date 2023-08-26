Война Пятьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 августа читайте здесь.
Губернатор: четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области кассетными боеприпасами
По словам Вячеслава Гладкова, украинские войска обстреляли из «Града» кассетными боеприпасами поселок Уразово Валуйского городского округа. Глава региона заявил, что удар пришелся по частным жилым домам и территории сельскохозяйственного магазина.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. У всех пострадавших осколочные ранения, они госпитализированы.
Повреждены несколько жилых домов и автомобилей.
Российские войска за сутки обстреляли 26 населенных пунктов Запорожской области, один человек погиб
Запорожская областная военная администрация сообщила, что в результате обстрела села Малая Токмачка погиб 58-летний мужчина. Кроме того, пострадал 59-летний мужчина, он госпитализирован.
ВСУ сбили два дрона-камикадзе в Харьковской области
Российские войска вечером 25 августа выпустили по территории Украины два дрона-камикадзе «Шахед» с юго-восточного направления. Оба беспилотника были сбиты в Харьковской области, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» публикует еще одно видео уничтожения беспилотника в Подмосковье сегодня ночью
Минобороны РФ сообщает, что около 09:00 украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории России.
Силы ПВО сбили дрон над территорий Шебекинского района Белгородской области.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных удара и 62 авиационных удара, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
- ВСУ сбили две крылатые ракеты «Калибр» и четыре дрона-камикадзе «Шахед»;
- В течение суток произошло более 40 боевых столкновений;
- На лиманском направлении российская армия вела безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, на бахмутском направлении — в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области;
- ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;
- Украинские войска продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении;
- Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ и один удар — по зенитно-ракетному комплексу.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Телеграм-канал Mash публикует видео, на котором, как утверждается, силы ПВО сбивают дрон в Истринском районе
Москву снова пытался атаковать беспилотник
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 26 августа силы ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотники. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны России заявило, что дрон должен был ударить по объектам на территории Москвы и Подмосковья.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.
Аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, сейчас они работают в штатном режиме, передает РИА Новости.
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