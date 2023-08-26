Война Пятьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

Москву снова пытался атаковать беспилотник

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 26 августа силы ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотники. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России заявило, что дрон должен был ударить по объектам на территории Москвы и Подмосковья.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, сейчас они работают в штатном режиме, передает РИА Новости.