Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля

Крупнейшая криптобиржа Binance запретила гражданам России совершать покупку и продажу любой валюты, кроме российского рубля, через свой , сообщает vc.ru.

Первыми о возникшей проблеме сообщили геймеры, которые заметили, что не могут купить через P2P-сервис биржи турецкие лиры, которые используют, чтобы покупать игры на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox.

При попытке купить иностранную валюту появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации».

Представители Binance это не комментировали.

Жители России стали активно использовать P2P-сервисы Binance и других криптобирж вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году, когда из-за санкций обычные SWIFT-переводы стали затруднены.

В рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России Binance в апреле 2022 года запретил россиянам иметь криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро (спустя год ограничение убрали). После принятия десятого пакета санкций ЕС в феврале 2023 года Binance запретил россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис.

Ограничения Binance в отношении россиян не распространяются на граждан России, которые могут подтвердить, что проживают за рубежом.

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