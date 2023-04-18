Криптобиржа Binance разрешила россиянам иметь на счетах больше 10 тысяч евро. Год назад это запретили из-за санкций ЕС

Крупнейшая криптобиржа Binance отменила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян, которые ввели весной 2022 года из-за санкций Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки биржи.

На аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств», заявили в техподдержке в ответ на запросы российских пользователей, отмечает РБК.

На счета можно ввести больше 10 тысяч евро и провести операции с ними. «Указанного лимита на данный момент более нет. Ограничения отсутствуют», — сообщили ТАСС в службе поддержки.

Binance запретил россиянам иметь криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Криптобиржа сообщила, что ввела ограничения «в соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России».

После принятия десятого пакета санкций ЕС в отношении России в феврале Binance запретил россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Как отметили в службе поддержки биржи, этот запрет по-прежнему действует. Ограничения Binance не распространяются на граждан России, которые могут подтвердить, что проживают за рубежом.

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