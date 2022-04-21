Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит работу с пользователями из России, чьи активы превышают 10 тысяч евро
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Криптобиржа Binance, которая является крупнейшей подобной площадкой в мире, ограничит доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России, имеющих криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро. Сообщение об этом появилось на сайте Binance.
Счета, подпадающие под ограничение, будут переведены в режим, разрешающий только вывод средств. Торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свой счет такие клиенты не смогут.
Счета пользователей из России, чьи активы не превышают 10 тысяч евро, а также счета проживающих за границей россиян новые правила не затронут.
Ограничения Binance связаны с пятым пакетом санкций Евросоюза, который был введен в действие 8 апреля. Он предполагает в том числе ограничение на услуги по управлению криптоактивами лиц, связанных с Россией.
«Хотя эти меры потенциально ограничивают обычных граждан России, Binance как лидер отрасли должен реализовать эти санкции. Мы считаем, что все другие крупные биржи вскоре должны будут последовать тем же правилам», — говорится в заявлении Binance.