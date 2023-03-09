Криптобиржа Binance из-за санкций ЕС запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис

Крупнейшая в мире по объему операций криптобиржа Binance запретила россиянам покупку и продажу долларов и евро через собственный P2P-сервис. Об этом Forbes сообщил представитель биржи.

Запрет коснется также всех физических лиц, проживающих в России, вне зависимости от их «национальности». Кроме того, биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли через P2P.

«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — заявил представитель биржи. При этом отмечается, что россияне по-прежнему смогут использовать рубли на Binance.

Журналисты «Новой газеты Европа» убедились, что Binance запрещает, в частности, покупать за евро. Теперь эту криптовалюту можно купить только за рубли.

Запреты ввели в соответствии с десятым пакетом санкций Евросоюза против России, поясняет Forbes.

Россияне стали активно использовать P2P-сервисы Binance и других криптобирж вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, когда из-за санкций обычные SWIFT-переводы стали затруднены. С помощью сервисов P2P можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту, отмечает Forbes.

Ранее Binance из-за санкций против РФ ограничивала только предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян. С апреля 2022 года она не должна превышать эквивалента 10 тысяч евро. Тогда криптобиржа отмечала, что для граждан России, предоставивших доказательство проживания за рубежом, ограничения вводиться не будут. При этом криптобиржа не закрыла для россиян возможность пользоваться своими услугами, как того требовал восьмой пакет санкций Евросоюза, пишет Forbes.

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