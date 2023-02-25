ЕС принял десятый пакет санкций: запрещен импорт российского каучука и транзит товаров двойного назначения

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщил верховный комиссар ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель.

В рамках пакета ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а гражданам РФ запретил руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры сообщества. Также полностью запрещен транзит через Россию товаров двойного назначения (раньше запрет касался только экспорта).

На территории ЕС запрещено вещание радио «Спутник» и телеканала RT Arabic. Также под санкции попали три российских банка, названия которых пока не уточняются. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что это могут быть «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк.

В общей сложности, в черные списки включены 121 физическое и юридическое лицо.

Евросоюз предполагал принять десятый пакет санкций в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Обсуждение пакета затянулось на несколько дней, и в итоге он был согласован лишь поздним вечером 24 февраля.

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