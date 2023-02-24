Евросоюз снова не смог согласовать десятый пакет санкций против РФ. Его собирались ввести к годовщине российского вторжения в Украину

Послы стран — участниц Европейского союза третий день подряд не смогли достичь договоренностей по десятому пакету санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

По словам собеседников агентства, принятие ограничений заблокировала Польша, которая настаивает на более жестких санкциях в отношении импорта российского каучука.

Десятый пакет санкций планировали принять к 24 февраля - годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, но после нескольких раундов переговоров странам так и не удалось договориться.

«Это очень плохо. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день», — заявил Reuters дипломат, участвовавший в переговорах.

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Евросоюз планирует включить в десятый пакет санкций против России ограничительные меры в отношении банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка, ранее сообщал Bloomberg. Также ЕС планирует расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц, вести ограничения на электронику и редкоземельные металлы. EUobserver сообщал, что в рамках нового пакета рассматривается запрет на экспорт в РФ сантехнических изделий.

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