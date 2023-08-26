Власти Белгородской области заявили, что украинские войска обстреляли приграничный поселок кассетными боеприпасами. Ранены шесть человек

Обновление. По уточненным данным, из-за обстрела Уразово пострадали шесть человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли из «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Независимых подтверждений, что ВСУ ударили по поселку кассетными боеприпасами, нет.

По словам главы региона, удар пришелся по частным домам и территории сельскохозяйственного магазина. Повреждены 16 домов (в четырех из них разрушены несущие конструкции), два предприятия, один социальный и один спортивный объект, а также четыре автомобиля.

Гладков опубликовал фотографии, на которых видны поврежденные жилые дома, а также автомобиль с выбитым стеклом, стоящий возле автозаправки. На одном из кадров виден небольшой пожар.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы после полномасштабного российского вторжения в Украину. Перед началом украинского контрнаступления обстрелы приграничных районов Белгородской области значительно участились. Воюющие на стороне Украины подразделения «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» несколько раз совершали рейды в Белгородскую область и временно устанавливали контроль над населенными пунктами на границе.

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