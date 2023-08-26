Два учебно-боевых самолета L-39 Воздушных сил ВСУ во время выполнения боевого задания столкнулись в небе в Житомирской области 25 августа.

В Воздушных силах сообщили, что погибли три летчика ВСУ, находившиеся в самолетах, в том числе пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Juice.

Офис генерального прокурора Украины

Обстоятельства авиакатастрофы выясняет Государственное бюро расследований Украины. По его данным, самолеты L-39 столкнулись в небе вблизи Житомира. Расследование ведут по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Как сообщает «Украинская правда», пилот Андрей Пильщиков служил летчиком истребителя МиГ-29, с начала полномасштабной войны участвовал в воздушной обороне Киева, а в интервью иностранным СМИ призывал Запад предоставить Украине истребители F-16.

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