Война Пятьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

ВСУ заявили о двух ракетных атаках на Одесскую область

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, около полуночи российские истребители Су-34 выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря в направлении одного из портов Одесской области.

Через несколько часов российский корабль в Азовском море выпустил две крылатые ракеты «Калибр» в сторону Одессы.

Все ракеты были уничтожены силами ПВО.