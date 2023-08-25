Война Пятьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 августа читайте тут.
Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным Пригожина
Кадыров назвал Пригожина «важной персоной государственного масштаба», но отметил, что в последнее время глава ЧВК «либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране» и ставил «личные амбиции» выше «дел первостепенной государственной важности».
Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства.
ВСУ заявили о двух ракетных атаках на Одесскую область
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, около полуночи российские истребители Су-34 выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря в направлении одного из портов Одесской области.
Через несколько часов российский корабль в Азовском море выпустил две крылатые ракеты «Калибр» в сторону Одессы.
Все ракеты были уничтожены силами ПВО.
Минобороны РФ: ночью в Калужской области сбита украинская ракета С-200
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — говорится в заявлении военного ведомства.
Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что ПВО сработали в 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.