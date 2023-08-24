Война Пятьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены семь человек.
- В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Погибли десять человек. Росавиация заявила, что глава ЧВК Вагнера был на борту самолета.
- Минобороны РФ сообщило о трех сбитых беспилотниках в Брянской и Калужской областях.
- ВСУ заявили об освобождении села Работино в Запорожской области.
Бортпроводница Кристина Распопова, которая значится среди членов экипажа разбившегося бизнес-джета Пригожина, за несколько часов до вылета рассказывала родным, что по каким-то причинам их рейс задерживается. Об этом пишет «База». Перед вылетом стюардесса опублковала в фейсбуке фотографию из кафе аэропорта.
«Фонтанка» собрала краткое досье о членах экипажа и пассажирах самолета, потерпевшего крушение вечером 23 августа.
Первые полосы многих мировых СМИ сегодня посвящены крушению джета Пригожина и вероятной гибели главы ЧВК Вагнера
Генштаб ВСУ — о ходе контрнаступления на утро 24 августа
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы.
Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ISW: Путин почти наверняка отдал приказ сбить самолет Пригожина
Вот что пишет американский Институт изучения войны в новой сводке, которая почти целиком посвящена крушению бизнес-джета главы ЧВК Вагнера.
Представители российских вооруженных сил, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли бы расправились с Пригожиным без приказа Путина. Вся российская политическая и силовая элита, вероятно, рассматривала выживаемость Пригожина после восстания ЧВК Вагнера как личное решение Путина. ISW будет делать дальнейшие оценки, исходя из предположения, что Путин заказал убийство Пригожина, если не появятся доказательства обратного. Предыдущая постоянная оценка ISW о том, что Путин вряд ли убьет Пригожина из-за боязни разозлить персонал ЧВК Вагнера, таким образом, признана недействительной.
Сервис по Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов, опубликовал отчет о крушении бизнес-джета Евгения Пригожина.
Самолет начал передавать данные о себе в 17:46 по московскому времени 23 августа. Из отчета следует, что к 18:10 джет поднялся на высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем в течение нескольких минут самолет снижался и вновь набирал высоту (максимально — до 30,1 тысячи футов, то есть около 9,1 километра).
В 18:19, согласно графику Flightradar24, самолет начал падать. Как уточнил агентству Reuters представитель сервиса Ян Петченик, за 30 секунд джет потерял восемь тысяч футов (2,4 километра) высоты. The Bell обращает внимание, что перед падением самолет не снижался, а продолжал набирать высоту — «то есть произошедшее было быстрым и неожиданным». На видео падения самолета заметно, что он приближается к земле плашмя, без части крыла и хвоста. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва.
Самолет Евгения Пригожина был сбит российской зенитно-ракетной системой, заявил Financial Times западный чиновник, знакомый с ситуацией. Откуда у него такая информация, не уточняется.
Собеседник издания не смог подтвердить, находился ли Пригожин на борту бизнес-джета, разбившегося в Тверской области.
При этом источник добавил: «Путин пленных не берет».
Ранее близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone заявлял, что самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО.
Санкт-Петербург, 24 августа
В ночь на четверг около здания «ЧВК Вагнер центр», штаб-квартиры Евгения Пригожина в Петербурге, появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы, свечи и символику ЧВК Вагнера. Вечером 23 августа в Тверской области разбился частный самолет главы ЧВК. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что утром 24 августа ВСУ обстреляли приграничный поселок Белая Березка.
В результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет, утверждает чиновник.
24 августа в Украине отмечается День независимости. Граждан страны поздравил Владимир Зеленский.
Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости — независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.
Отдельно я хочу сказать сегодня о тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем. Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: «аисты», «фурии». Морские дроны, «нептуны», «корсары», «стугни». Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота — крейсер «Москва», когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции. Благодарю вас! Вы все важны!
Журналистка Мария Борзунова отслеживает первые реакции российской пропаганды на крушение самолета Пригожина.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 24 августа сбило три беспилотника самолетного типа в Брянской и Калужской областях.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два БпЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БпЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Ранены семь человек
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в ночь на 24 августа российские войска ударили по городу ракетами, одну из которых сбили военные Воздушного командования «Восток».
В результате обстрела разрушен транспортный объект. Ранены семь человек — трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 32 до 55 лет. В основном у пострадавших рваные раны и осколочные ранения. Шестеро госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По словам Лысака, в городе повреждены несколько объектов, в том числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание, 15 киосков, два жилых дома, три автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этого теракта в настоящее время уточняется.
- За прошедшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Также россияне активно атаковали территорию Украины, используя БПЛА «Шахед-136/131». 12 ударных беспилотников уничтожены украинской ПВО. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома, портовая инфраструктура, школы и прочая гражданская инфраструктура.
- За сутки произошли 23 боевых столкновения.
- На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
- На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
- На запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что следствие по делу о крушении бизнес-джета Пригожина в Тверской области рассматривает все версии произошедшего, «включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие».
Вечером 23 августа в Тверской области в районе села Куженкино Бологовского района разбился частный самолет, принадлежащий главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.
На борту находились 10 человек: семеро пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. В списке пассажиров бизнес-джета, опубликованном Росавиацией, среди прочих значились Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Ряд источников СМИ подтвердили гибель Пригожина и Уткина.
По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).
Здравствуйте. Сегодня 547-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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