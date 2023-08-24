Война Пятьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Сервис по Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов, опубликовал отчет о крушении бизнес-джета Евгения Пригожина.

Самолет начал передавать данные о себе в 17:46 по московскому времени 23 августа. Из отчета следует, что к 18:10 джет поднялся на высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем в течение нескольких минут самолет снижался и вновь набирал высоту (максимально — до 30,1 тысячи футов, то есть около 9,1 километра).

В 18:19, согласно графику Flightradar24, самолет начал падать. Как уточнил агентству Reuters представитель сервиса Ян Петченик, за 30 секунд джет потерял восемь тысяч футов (2,4 километра) высоты . The Bell обращает внимание, что перед падением самолет не снижался, а продолжал набирать высоту — «то есть произошедшее было быстрым и неожиданным». На видео падения самолета заметно, что он приближается к земле плашмя, без части крыла и хвоста. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва.

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