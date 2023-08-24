Максима Каца заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил оппозиционного политика Максима Каца к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

Уголовное дело завели из-за того, что в начале апреля 2022 года Кац выложил на своем YouTube-канале видео об убийстве мирных жителей в оккупированном Россией украинском городе Буча.

Гособвинение запрашивало для Каца десять лет лишения свободы, а также просило на пять лет запретить ему администрироват сайты.

Как пишет «Медиазона», адвокат Каца Алан Гамазов говорил в суде, что свою версию событий в Буче Минобороны опубликовало уже после того, как оппозиционер выложил ролик. Он также процитировал фрагменты из докладов международных комиссий о действиях российских солдат во время оккупации города.

Максим Кац находится не в России. С осени 2022 года он объявлен в розыск, с марта — заочно арестован.

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