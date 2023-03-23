Суд в Москве заочно арестовал Максима Каца по делу о «фейках» про армию

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте политика Максима Каца, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии. Заседание, сообщает «Медиазона» со ссылкой на информацию в базе данных московских судов, прошло 23 марта.

Кац в октябре 2022 года был объявлен в федеральный розыск. МВД не уточняло, по какой статье его обвиняют, сам Кац говорил, что на него завели дело о «фейках».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в российском УК и КоАП появились статьи о «дискредитации» армии и распространении «фейков» о ней. Уголовные и административные дела были заведены по этим статьям, в числе прочего, на оппозиционных политиков, актеров, журналистов и других людей, которые, в частности, писали в соцсетях о происходящем во время вторжения в Украину, например, об убийстве мирных жителей в Буче.

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