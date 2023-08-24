«Из таких ингредиентов создается блюдо „гражданская война“» Навальный назвал крушение самолета Пригожина «терактом, который устроил Путин»

Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Российский политик Алексей Навальный прокомментировал крушение самолета в Тверской области, на котором, предположительно, находился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин (он и есть Вагнер) и другие представители частной военной кампании. По данным российских властей, всего на борту бизнес-джета находились десять человек, в том числе трое членов экипажа. Все они погибли. «Медуза» публикует полный текст заявления Навального.

В связи с терактом, который устроил Путин, чтобы убить своего солдата Пригожина, хочется сказать о порядочности, хитроумии и стратегии.

Порядочность. Буквально пару дней назад писал одному человеку, объясняя, в чем секрет выживаемости Пригожина. Скорее всего, все просто. Личная договоренность и путинскоe пацанское слово. Пригожин обещал Путину, что в лепешку расшибется для него и его войны. Будет его самым надежным командиром, готовым пойти на все ради победы. Путин, глядя на, мягко говоря, отсутствие энтузиазма у Министерства обороны, это оценил. Он дал Пригожину небывалого уровня поддержку (шутка ли, тысячи зеков за один день из тюрем вынимали). Ну и был — предполагал я — некий классический диалог:

— Я за вас на все пойду, Владимир Владимирович. Победа будет за нами любой ценой. Но и вы уж меня не подведите и на съедение не отдавайте.

— Женя, вот тебе моя рука и мое слово. Выполни задачу, а я всегда за твоей спиной. Поддержка гарантирована.

Во время «мятежа» Пригожин психанул «по делу», и сути отношений это не изменило. Путинское слово продолжает действовать.

Какой глупостью было написать это. Какая наивность — предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида: офицерская, пацанская, бандитская.

Там же нет ничего, кроме постоянного вранья по абсолютно любому поводу. Ври, воруй, отнимай, убивай, убегай.

Хитроумность. В этом пункте снова стоит посмеяться над теми, кто верит в ювелирную работу спецслужб, многоходовые планы и «захотят убить — там умеют убивать так, что комар носа не подточит».

Вот вам тонкая работа путинских убийц. Сбить/взорвать над Россией пассажирский самолет, то есть устроить настоящий теракт, убив в нем еще и абсолютно не причастных пилота, стюардессу и т. д.

Стратегия. По стране ходят 50–60 тысяч бывших зеков и просто бывших участников войны, облепленных нашивками «Вагнер».

Еще несколько сотен тысяч поклонников этого культа. Его официально воспевали, и он довольно популярен: «Вагнер», «оркестр», «музыканты», «наши в Африке», продвигают российские интересы и так далее.

Пригожина и Уткина награждают звездами героев. Два президента, России и Беларуси, дают им гарантии безопасности. А теперь — что произошло глазами поклонников «Вагнеров»: русские офицеры-герои не щадили себя на войне в Украине. Это супермегаспецназовцы-профи. Их обманули предатели-генералы. Их сослали в Африку — они и там заявили, что будут укреплять мощь России, начинать экспансию и вновь заставят считаться с русским оружием.

Но предатель и трус Путин в своем Кремле завидует популярности этих русских героев в народе и войсках и ненавидит их за это. Поэтому отдал подлый приказ убить их.

Таким образом, Пригожин и Уткин в глазах многих из тех чувачков, что любят к месту и не к месту наряжаться в камуфляж, превратились в мучеников.

В «легенды» этой войны.

В глазах историков, кстати, тоже легенды и самые интересные персонажи. Фильмы, книги и конспирологические теории о том, что они выжили и воюют в джунглях Конго.

Но дело даже не в том, что для части самых агрессивных сторонников войны с Украиной история этой войны — это теперь сага о том, как Путин предал и убил своих верных офицеров.

А в том, что именно из таких ингредиентов создается блюдо «гражданская война».

Создали банду. Вооружили банду. Распустили банду. Убили главарей.

Метафора «пауки в банке» часто применяется к тем, кто сидит в Кремле. Но больше подходит другая — «обезьяна с гранатой».

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