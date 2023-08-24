Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет», — сказал Зеленский журналистам в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое, мы хотели поддержку, хотя, наверное, это также в каком-то смысле слова поможет», — сказал он.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, в списке 10 человек, находившихся на борту самолета, был Евгений Пригожин. Официально смерть основателя ЧВК Вагнера пока не подтверждена. По данным источников «Фонтанки», тело Пригожина, как и остальных погибших в авиакатастрофе, доставлено в морг, но для опознания потребуется генетическая экспертиза.

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