Украинская военная разведка заявила, что ее подразделения высадились в аннексированном Крыму. Произошел бой с участием лодок и авиации

Подразделения украинской военной разведки высадились в аннексированном Россией Крыму, сообщил «Громадське» и «Суспiльне» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, высадка разведчиков прошла в рамках спецоперации ГУР и ВМС Украины. «Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — рассказал Юсов.

По данным источников «Крым.Реалии», с 5 часов утра 24 августа возле села на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Издание сообщает, что на полуострове произошел бой с привлечением плавсредств и авиации.

«База» утверждает, что ночью 24 августа неизвестные на резиновых лодках обстреляли кемпинг с туристами Оленевка Village в Черноморском районе. Телеграм-канал Shot пишет, что у мыса Тарханкут были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. По предварительным данным канала, убиты 15-20 человек.

Власти аннексированного полуострова и Минобороны РФ сообщения о высадке украинских разведчиков в Крыму не комментировали.

23 августа украинская военная разведка сообщила, что в аннексированном Крыму в результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». По данным ГУР, система находилась в районе села Оленевка — в пяти километрах от села Маяк.

Причины взрыва в ведомстве не уточнили. В ГУР заявили, что уничтожение комплекса С-400 стало «болезненным ударом» по российской системе ПВО, который повлияет «на дальнейшие события в оккупированном Крыму».

Если верить украинской стороне, это не первая высадка украинских разведчиков в Крыму с начала российского вторжения в Украину. Так, в мае глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что в 2016 году диверсионная группа под его командованием уничтожила подразделение спецназа ФСБ «Вымпел» в Крыму.

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