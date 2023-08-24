Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру
Источник: Сергей Лысак
Войска РФ в ночь на 24 августа обстреляли Днепр ракетами, сообщил в телеграме глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате обстрела ранены семь человек, шестерых из них госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Повреждены десятки зданий, в том числе два жилых дома, автомобили, водо- и газопровод, контактная сеть троллейбусов.
Одну из ракет удалось сбить, сообщил Лысак, не уточняя, сколько всего ракет было выпущено по городу.