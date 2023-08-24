Норвегия вслед за Нидерландами и Данией передаст Украине истребители F-16
Норвегия передаст Украине истребители F-16. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.
Информацию о передаче истребителей подтвердили несколько источников норвежского издания NRК.
О том, сколько истребителей Норвегия поставит Украине и в какие сроки, не уточняется. Официально Осло не объявляло о планах отправить Киеву F-16.
20 августа Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя, Дания — 19.
The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще шесть месяцев. Однако Дания объявила 22 августа, что обучение летчиков началось.