Александр Лукашенко во время общения с журналистами рассказал, что ему поступала информация о том, что на основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина готовилось покушение. Его слова приводит «Белта».

По словам Лукашенко, это произошло во время его последнего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Последний раз пресс-служба Лукашенко сообщала о его визите в ОАЭ в начале февраля 2023 года.

«Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, через некоторое время он уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Основатель ЧВК Вагнера, по словам Лукашенко, подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

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