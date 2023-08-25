Heineken продал российские активы за 1 евро

Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы . Сумма сделки, пишет Forbes со ссылкой на пресс-служба нидерландской компании, составила 1 евро.

По условиям сделки, покупатель также обязан погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед концерном Heineken в размере около 100 миллионов евро.

В рамках сделки новому владельцу перейдут, в числе прочих активов, семь пивоваренных заводов Heineken. В течение полугода они продолжат производить пиво под брендом Amstel, принадлежащим Heineken. Еще на три года покупатель сохранит лицензии для производства ряда региональных брендов, которые, как пишет Forbes, необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и одобрения сделки. В пресс-службе Heineken подчеркнули, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.

Рабочие места на бывших заводах Heineken в России будут сохранены, что было одним из условий для одобрения сделки правительственной комиссией, подчеркнули представители компании.

По оценке Heineken, сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро. Права обратного выкупа соглашением не предусмотрены.

Пивоваренный концерн Heineken, как и ряд других международных компаний, объявил об уходе из России в марте 2022 года вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Из России, в частности, ушли такие производители пива, как датская Carlsberg Group и бельгийская AB InBev.

Для того, чтобы продать активы в РФ, иностранным компаниям, покидающим российский рынок, приходится выполнять ряд условий, в частности, сделки согласовывает специальная правительственная комиссия.

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