Бельгийская пивоваренная компания AB InBev продаст свою долю в российском производителе Bud и «Клинского»

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Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev решила продать свою долю в российской компании AB InBev Efes. Об этом, сообщает «Коммерсант», говорится в пресс-релизе компании.

Переговоры о продаже ведутся с турецким партнером AB InBev — Anadolu Efes. Частью потенциальной сделки станет запрос AB InBev на приостановку лицензии на производство и продажу пива Bud в России. С таким требованием компания выступала в конце марта.

AB InBev Efes — совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes, в котором последняя компания владеет контролирующей долей. В России AB InBev Efes управляет 11 заводами по производству пива Bud, Spaten, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и других.

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Об уходе из России на фоне войны в Украине также заявили датский производитель Carlsberg и нидерландский концерн Heineken. 21 апреля «Коммерсант» сообщил, что Carlsberg может продать пивоваренную компанию «Балтика» AB InBev Efes.

По оценкам «ВТБ Капитал», в 2020 году «Балтика» занимала около 27% российского пивного рынка, AB InBev Efes — 30%.

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