Под Самарой на кладбище ЧВК Вагнера сняли видео о том, как «все могилы сровняли с землей» Аллею зальют бетоном, а на месте могил поставят черные пирамиды

В российских и украинских соцсетях появилось видео, снятое, как утверждается, на кладбище в селе Николаевка Самарской области, где похоронены россияне, погибшие на войне в Украине, в том числе наемники ЧВК Вагнера. Автор видеозаписи — наемник ЧВК Сергей Трифонов из Саратовской области, ролик появился в его паблике во «ВКонтакте» днем 25 августа.

На записи Трифонов в одежде с символикой «Вагнера» стоит возле памятника погибшим наемникам, который в апреле открыл основатель ЧВК Евгений Пригожин. Трифонов говорит, что на кладбище «снесены» могилы, а вместо них появилась грунтовая площадка. «Люди гибли за Россию, вы их тут с землей сровняли все могилы», — заявил он.

Кладбище Meduza

В видео также показаны десятки деревянных крестов — некоторые из них свалены в кучу, другие аккуратно сложены на земле. Рядом лежат десятки венков, в том числе в цветах российского флага.

Самарское издание 63.ru опубликовало фотографии с кладбища, сделанные жителями Николаевки. «Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей», — рассказали собеседники издания. По их словам, на аллее, где были похоронены наемники ЧВК Вагнера, собираются залить территорию бетоном, а на месте каждой могилы установить черную пирамиду с именем умершего.

Телеграм-канал «Оркестр Вагнера», связанный с ЧВК Вагнера, сообщил, что, «по словам бригадира, рабочие не уничтожают могилы, а готовят площадку» для установки черных пирамид. «Предварительно был полностью снят план всех захоронений, с информацией с табличек, которая будет нанесена на пирамидки. Приглашали специально батюшку», — сообщил телеграм-канал. По его данным, все работы должны завершить в течение двух недель.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», по словам жителей Николаевки, работы тяжелой техники на месте захоронения начались по меньшей мере 19 августа. В неформальной беседе работники кладбища подтвердили, что на месте захоронений «делают плановое благоустройство по заданию руководства», а работы завершатся в начале сентября. По данным «Би-би-си» однообразные пирамидки с именами погибших, которые планируют поставить на кладбище, ранее установили на самом крупном кладбище ЧВК Вагнера — в станице Бакинской Краснодарского края, где захоронены более 740 погибших человек.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин погиб при крушении частного самолета в Тверской области 23 августа. Пригожин значился в списках пассажиров, как и командир ЧВК Дмитрий Уткин (он же «Вагнер»), сообщили в Росавиации. Официально смерть Пригожина не подтверждена.

По версии американских властей, самолет Пригожина мог потерпеть крушение из-за покушения на жизнь Пригожина. Западные чиновники заявили The New York Times, что, по их мнению, приказ уничтожить самолет отдал президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это «ложь абсолютная». Александр Лукашенко также заявил, что Путин непричастен к крушению самолета, поскольку это «слишком грубая, непрофессиональная работа».

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