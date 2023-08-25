Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. И добавил, что Путин не причастен к крушению самолета

Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает «Белта».

По словам Лукашенко, он и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина.

«Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел, — сказал Александр Лукашенко. — А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек (только с фронта): „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ — „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“. Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: „Ребята, смотрите“», — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что президент России Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что ЧВК Вагнера «будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не не хотелось». По его словам, вместе с Пригожиным они выстроили систему, по которой ЧВК будет находиться в Беларуси. Он отметил, что в стране остается «ядро» группы, но «кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны адреса, пароли, явки в этом ядре известны».

«В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заключил он.