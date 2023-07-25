«Он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание» «Медиазона» рассказала, как в полиции пытали фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

ФСБ России 15 июля отчиталась о предотвращении покушений на главного редактора RT Маргариту Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксению Собчак. По версии спецслужбы, убийство готовили члены ультраправой группировки «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал семерых фигурантов дела — по статье о хулиганстве. Еще одного подозреваемого заключили под стражу спустя несколько дней. Их обвинили в нападениях на иностранцев. Якобы готовившееся покушение на Симоньян и Собчак в решении суда не упоминалось вовсе. «Медиазона» рассказала, что перед арестом подозреваемых пытали.

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За два дня до того, как ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сотрудники спецслужбы задержали не меньше десяти человек — некоторых потом отпустили, допросив в качестве свидетелей.

Под стражей остаются восемь подозреваемых — это члены ультраправой группировки «Параграф-88» Михаил Балашов (18 лет), Никита Новик (18 лет), Даниил Гусев (17 лет), Вячеслав Емельянов (17 лет), Максим Захаров (16 лет), Максим Соломатов (16 лет), Артем Рыженко (15 лет) и Егор Савельев (22 года).

«В ночь с четверга на пятницу были пленены несколько соратников в столице и под Рязанью. Выбивая показания о подготовке террористических актов, взаимодействии с иными составами и связях с Украиной, их подвергли пыткам», — сообщалось в закрытом телеграм-канале Oderint, Dum Metuant, связанном с NS/WP. Членов группировки ранее обвинили в покушении на пропагандиста Владимира Соловьева.

Двое собеседников «Медиазоны», видевшие участников «Параграфа-88» до их ареста, подтвердили изданию, что подозреваемых подвергали пыткам. «Его так пиздили, что там вариантов больше нет», — рассказал человек, видевший Балашова в отделении полиции на Новокузнецкой улице, куда привезли всех задержанных.

У него руки были как боксерские перчатки, раздутые. Его, короче, пиздили просто пиздец, он на весь отдел орал. Было слышно: бах-бах — «ладно, не надо, я все скажу, я все скажу», бах-бах — «я все скажу, не надо», бах-бах.

По словам источника «Медиазоны», после избиения Балашов «был как дэцэпэшник, весь, весь, сука, трясся, двух слов связать не мог, не мог сжать руку».

Собеседник журналистов также рассказал, что видел в отделении мать Балашова. По его словам, она кричала сыну: «Ничего не подписывай, это не твой адвокат». «Медиазона» попыталась с ней связаться, но она не стала отвечать ни на звонки, ни на сообщения журналистов. Источник издания также сообщил, что пыткам подвергся и Савельев: «Пиздили так, что он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание».

Еще один собеседник журналистов, видевший в отделе других задержанных, рассказал, что били и их. «Я так смотрю на него: взгляд пустой, у него все ебало набито», — описал он одного из несовершеннолетних задержанных.

На заседание Басманного районного суда Москвы, арестовавшего фигурантов дела, пустили только сотрудников телеканала «Россия 1». На кадрах из суда у Балашова видны синяки, на запястьях — следы от наручников, руки опухли. Других арестованных в сюжете не показали.

Участников «Параграфа-88» пока обвиняют в нескольких нападениях на иностранцев, совершенных «по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью». «Медиазона» предполагает, что позднее могут быть выдвинуты и другие обвинения, как это произошло в случае с членами группировки NS/WP, которых обвинили в подготовке покушения на Владимира Соловьева. Спустя год после ареста им вменяют уже не только покушение, но и несколько поджогов военкоматов и машин с провоенной символикой, а также участие в террористической организации.

«Вероятно, по похожему пути пойдет и расследование дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Вскоре к обвинениям в хулиганстве за нападения на мигрантов в Битцевском лесу добавятся и статьи о подготовке убийства и террористической организации», — пишет «Медиазона».

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