ФСБ заявила, что предотвратила «покушения» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак По версии следствия, их собирались убить члены неонацистской группировки «по заданию СБУ». Подозреваемых арестовали

Обновление. Басманный суд Москвы арестовал семерых фигурантов дела о «покушении» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Среди арестованных, по данным «Медиазоны», оказались четверо подростков 2005 и 2006 года рождения. Еще один арестованный был несовершеннолетним на момент совершения преступления. Согласно пресс-службе суда, фигурантов дела обвиняют по статье о . В решении суда подготовка «покушения» не упоминается. Арестованные, по версии суда, «в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан».

ФСБ России 15 июля отчиталась о предотвращении покушений на главного редактора RT Маргариты Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксении Собчак.

Согласно российской спецслужбе, убийство готовили члены «неонацистской группировки» , которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

«Членов группировки, проводивших разведку» по адресам работы и проживания журналисток, задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. ФСБ утверждает, что у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

В спецслужбе также заявили, что СК планирует возбудить в отношении задержанных уголовные дела с «экстремистской и террористической окраской».

В свою очередь Симоньян информацию о покушении прокомментировала словами «работаем, братья». Позднее в телеграм-канале пропагандистки появился пост, в котором она предложила передать задержанных ее отцу на перевоспитание: «Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Симоньян.

Позднее в телеграм-канале «Кровавая барыня» появился комментарий Собчак по поводу версии ФСБ: «Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло», — написала Собчак.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» (проект Собчак) связался с представителями «Параграф-88», которые заявили, что группировка не готовила покушения на журналисток. Тем не менее факт задержания членов организации в «Параграф-88» подтвердили, а также заявили о самороспуске группировки из—за произошедшего.

На вопрос журналистов о сотрудничестве с СБУ в «Параграф-88» заявили, что не являются «заукринцами». «Но друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был», — заявил представитель группировки.

По данным канала, в Басманный суд Москвы уже доставили шестерых задержанных, им пока вменяют статью о хулиганстве. ТАСС пишет, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

В то же время телеканал RT опубликовал видео допроса 18-летнего Михаила Балашова, который называет себя создателем группировки «Параграф-88». В ролике Балашов утверждает, что вовлек в группировку несовершеннолетних друзей, вместе с которыми совершал нападения на «лиц неславянской внешности».

«Позже со мной связались спецслужбы Украины. Сначала нам предложили сжигать релейные шкафы. Позже нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведки места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб», —заявил Балашов.

В крайне правой группировке NS/WP, которую обвиняли в подготовке покушения на Владимира Соловьева, считают, что задержанных вынудят признаться в покушении с помощью пыток. Соответствующее сообщение появилось в закрытом телеграм-канале группировки, внимание на него обратил журналист «Медиазоны» Егор Сковорода.

В ночь с четверга на пятницу [14 июля] были пленены несколько соратников. Большая часть — в столице. В настоящий момент их пытают, выбивая показания о подготовке террористических актов, взаимодействии с иными составами NS/WP Crew и связях с Украиной.

В разговоре с «Важными историями» представитель NS/WP заявил, что по делу о «покушении» на Симоньян и Собчак задержаны пять человек, однако одного из них отпустили. Остальных, считает собеседник издания, арестуют.

В то же время «Осторожно, новости», пишет, что помимо Михаила Балашова по делу проходят граждане с фамилиями Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов. Как пишет канал, 22-летний Егор Савельев был задержан по обвинению о покушении на убийство в 2018 году. В 2019-м его арестовали. Позднее к этому делу прибавилось еще одно обвинение — о призывах к «экстремизму». По данным «Осторожно, новости», Савельев вышел на свободу в 2022 году, отсидев четыре года.

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Фото на обложке: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA